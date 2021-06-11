Сумские газовики анонсировали существенное повышение тарифов Обещанного запуска тарифа «ТВОЙ ГАЗ НА ЗИМУ» от «Сумыгаз сбыта» в этом сезоне не будет.

Причиной «замораживания» тарифа является стремительный рост цены на природный газ как в Украине, так и в Европе, сообщили в компании.

С момента запуска годовых тарифов на газ стоимость голубого топлива в июне на украинской энергетической бирже выросла на 30% до 12,14 гривен за кубометр (средневзвешенная цена с НДС на условиях пост оплаты). Цена газа на нидерландском хабе TTF увеличилась на 23% и теперь составляет 28,35 евро за мегаватт / час.

Рост цены газа продолжается, несмотря на окончание отопительного сезона и низкой активности закачки ресурса в подземные хранилища. Поэтому в компании нет возможности предложить своим клиентам привлекательные условия для создания собственного газового запаса на зиму и отменяем запуск тарифа «ТВОЙ ГАЗ НА ЗИМУ».