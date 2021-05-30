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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Шосткинские хоккеисты стали чемпионами Украины

С 11по 14 июня в Черкассах состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2007-08 г.р.

В чемпионате приняло участие 11 команд из разных городов Украины.

Итоги турнира следующие.

1. КДЮСШ «Барса» Шостка (тренеры Махотков Вячеслав, Мороз Илья, Яковенко Игорь);

2. Сборная Винницкой области (тр. Бондарчук Виталий, Бакум Сергей)

3. ХК «Политехник-Старт» Житомирская область (тр. Машталир Александр, Тыква Василий).

7. СДЮШОР «Динамо» Сумы (тр. Тагиева Диана)

Спорт Хоккей на траве
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16.00; 20.00
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13.00; 22.00
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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