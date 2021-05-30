Шосткинские хоккеисты стали чемпионами Украины

В чемпионате приняло участие 11 команд из разных городов Украины.
Итоги турнира следующие.
1. КДЮСШ «Барса» Шостка (тренеры Махотков Вячеслав, Мороз Илья, Яковенко Игорь);
2. Сборная Винницкой области (тр. Бондарчук Виталий, Бакум Сергей)
3. ХК «Политехник-Старт» Житомирская область (тр. Машталир Александр, Тыква Василий).
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7. СДЮШОР «Динамо» Сумы (тр. Тагиева Диана)
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