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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах появится мини-музей эпохи СССР?

На ул. Петропавловской, помимо Центра реабилитации ветеранов, будет культурный центр.

Еще в мае в Сумах заговорили об организации Центра соцпомощи и психологической реабилитации ветеранов АТО/ООС. Он может обосноваться на ул. Петропавловской, 83. Однако при более детальном ознакомлении с идеей оказалось, что, вполне возможно, здесь будет целый симбиоз разных организаций, пишет Ваш шанс.

Более подробно о данной инициативе мы расспросили главного архитектора области Владимира Быкова:

- Есть решение сессии о передаче городом департаменту градостроительства и архитектуры Сумской ОГА в аренду дома А. Олеся на ул. Петропавловской. Когда мы инициировали эту процедуру, сразу оговаривали, что сформируем там комнату-музей или своего рода культурное пространство, связанное с известным украинским поэтом. Сейчас в нашем краеведческом музее есть постоянная выставка личных вещей Александра Олеся, мы взяли историческую справку. Хотим организовать музей в интерактивном формате - чтобы это было в большей степени место для собраний творческих людей города.

Напомним, что идея создать литературно-художественный музей им. Олеся появилась еще 25 лет назад. Его хотели открыть в доме на ул. Петропавловской, 83, где более 35 лет (1893-1929 гг.) жила семья Кандыб. Двухэтажное кирпичное здание на 12 комнат было построено во второй половине XIX века. После смерти отца мать Александра Олеся (Кандыбы) с тремя детьми переехала из Белополья в Сумы и жила на первом этаже дома...

В прошлом году сумчане даже зарегистрировали на едином сайте местных петиций такое обращение к городской власти. Однако тогда здание (с 2012 года) было в бессрочном пользовании СБУ, и создание музея было невозможно. Тем не менее довольно быстро управление СБУ в Сумской области приняло решение вернуть здание в ведение Сумского горсовета. Теперь оно в пользовании у департамента градостроительства ОГА.

- Помимо музея Александра Олеся, также есть идея обустроить в этом здании комнату для Союза архитекторов Сумской области, - продолжает архитектор. - И так сложилось, что в это же время шел поиск помещения для Всеукраинской общественной организации ветеранов. В Сумы приехала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина. Мы показали ей здание на Петропавловской. И ей очень понравилось - пожалуй, это лучшая площадка для подобных целей в Украине. Здесь есть даже внутренний дворик! В итоге решили так - мы отдаем первый этаж - порядка 90 квадратов - под общественную организацию ветеранов и музей. Там будут проходить встречи, клубы, реабилитация и т.д. А архитектура переедет на второй этаж. Всему помещению требуется ремонт. Но если ветеранская организация окончательно определится с местом расположения, то они готовы помочь и с ремонтом. Даже представили нам свои проекты. У ветеранской организации, к слову, есть фонд поддержки таких объектов.

Помимо этого, сейчас я веду переговоры с музеем советского периода - чтобы сделать во внутреннем дворике мини-музей подобного рода. Возможно, у них есть «лишние» экспонаты. Или установим скульптуры, которые есть в Сумах.

 
Общество
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