Ночью часть сумчан останутся без воды Ночью будет приостановлена работа Лепеховского водозабора.

Для проведения аварийно-ремонтных работ в ночь с 17 на 18 июня с 00:00 будет приостановлена работа Лепеховского водозабора.

В связи с этим без водоснабжения останутся дома районов Анновки, Автовокзала, Добровольной, улиц Косивщинская, Ремесленная, Белопольское шоссе, Степана Бандеры, Металлургов, Ильинская, Вячеслава Чорновола и прилегающих к ним.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.