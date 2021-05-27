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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ночью часть сумчан останутся без воды

Ночью будет приостановлена работа Лепеховского водозабора.

Для проведения аварийно-ремонтных работ в ночь с 17 на 18 июня с 00:00 будет приостановлена работа Лепеховского водозабора.

В связи с этим без водоснабжения останутся дома районов Анновки, Автовокзала, Добровольной, улиц Косивщинская, Ремесленная, Белопольское шоссе, Степана Бандеры, Металлургов, Ильинская, Вячеслава Чорновола и прилегающих к ним.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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