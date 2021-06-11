На Сумщине 46 новых случаев заболевания COVID-19 (подробности) По состоянию на 17 июня в Сумской области 77 616 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 46 человек (Белопольский район - 3, Глухов - 1, Конотоп - 1, Краснопольский район - 2, Лебединский район - 2, Ахтырка - 5, Ахтырский район - 1, Сумы - 18, Сумской район - 8, Тростянецкий район - 4, Шостка - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1304 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75 386 человек, из них за минувшие сутки - 117 (Белопольский район - 9, Бурынский район - 1, Конотоп - 6, Краснопольский район - 2, Кролевецкий район - 1, Лебедин - 4, Лебединский район - 1, Липоводолинский район - 8, Недригайловский район - 3, Ахтырка - 3, Ахтырский район - 1, Путивльский район - 2, Ромны – 16, Роменский район - 3, Середина-Будский район - 1, Сумы - 42, Сумской район - 3, Тростянецкий район - 1, Шостка - 8, Шосткинский район - 1, Ямпольский район - 1).