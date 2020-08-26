На Сумщине голове села сообщили о подозрении за разбазаривание земли Шосткинской окружной прокуратурой сообщено о подозрении на это время уже бывшему главе сельского совета, который, злоупотребляя властью, незаконно выделял землю местным жителям (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По данным следствия, глава села с целью получения неправомерной выгоды для других лиц в апреле 2020 года составил заведомо неправдивые официальные документы, на основании которых четырем лицам было выделено около 21 га земли сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Глуховского района. Такими противоправными действиями глава сельского совета охраняемым законом общественным интересам причинил тяжкие последствия в сумме 762 тыс. грн.

Более того, в отношении указанного лица в суд уже направлено обвинительный акт по факту незаконной передачи трем гражданам 17 га земли с убытками в размере 670 тыс. грн.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.