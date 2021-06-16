В Сумах маршрутка подрезала легковушку и поехала дальше Патрульные разыскали водителя маршрутного транспортного средства, который совершил ДТП, и составили на него два протокола.

Событие произошло 14 июня, около 19.30, на перекрестке улицы Харьковской и проспекта Михаила Лушпы.

На месте ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2170 рассказал патрульным, что водитель маршрутного транспортного средства РУТА совершил столкновение с его автомобилем. Но место происшествия он оставил.

Уже утром следующего дня инспекторы отдела розыска и обработки материалов ДТП разыскали 57-летнего водителя транспортного средства. Патрульные установили, что водитель маршрутного авто, меняя направление движения для объезда препятствия и не убедился в безопасности своего маневра и не придерживался безопасной бокового интервала, после чего допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2170.

На мужчину инспекторы составили два протокола по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 122-4 (Оставление места совершения ДТП) КоАП.