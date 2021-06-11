Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:19294

У Тростянці пройде спортивний фестиваль

У суботу, 19 червня, у середмісті Тростянця біля Круглого двору пройде спортивний фестиваль.

Програма фестивального дня є такою:

10:00-20:30 Чемпіонат України з баскетболу 3х3

14:00-18:00 Відкритий кубок міста з FIFA

14:00-18:00 Відкритий кубок міста з панкратіону

14:00-18:00 Відкритий кубок міста з дзюдо

14:00-18:00 Відкритий кубок міста з шахів

14:00-21:00 Графіті джем + майстер клас з графіті

15:00-18:00 Відкритий кубок міста з пана футболу

16:00-17:00 Майстер клас із танців зумба

17:00-18:30 Майстер клас із стретчінгу

17:00-18:00 Відкрите тренування гирьовиків

18:30-20:00 Майстер клас із йоги

21:00-23:00 DJ сет

Протягом дня  працюватимуть фудкорти, дитячі атракціони, велопрокат, тематичні ігрові зони.

Спорт Анонс
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумчан запрошують на велоквест
Сегодня 09:47

Сумчан запрошують на велоквест

Кожного літа "Агенція промоції "Суми" проводить велоквест, тим самим залучаючи містян до активного життя та привертає увагу до важливих природоохоронних...

Скеледром «Рельєф» запрошує сумчан поскелелазити до дня молоді!
Сегодня 08:03

Скеледром «Рельєф» запрошує сумчан поскелелазити до дня молоді!

Ніколи не скелелазили? Спробуйте піднятися на вершину з досвідченими скелелазами та альпіністами!...

У Сумах покажуть виставку робіт талановитих учнів “Три покоління”
15.06.2021 08:32

У Сумах покажуть виставку робіт талановитих учнів “Три покоління”

Сумська міська галерея презентує виставку робіт учнів Комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з...

Сегодня липоводолинский «Альянс» сыграет последний матч сезона
12.06.2021 09:38

Сегодня липоводолинский «Альянс» сыграет последний матч сезона

Сегодня, 12 июня, в Сумах пройдёт матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге....

Сьогодні сумський письменник презентує нову книгу
12.06.2021 09:10

Сьогодні сумський письменник презентує нову книгу

Книгарня «Є» запрошує на автограф-сесію письменника Владислава Івченка з нагоди виходу нової книжки «Три битви з Левіафаном»....

Новости

На Сумщине 46 новых случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:48
В Украине существенно ослаблен карантин
Вчера 16:03
Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА
Вчера 14:02
В Конотопской мэрии кадровые изменения
Сегодня 14:15
Владимир Быков выиграл конкурс на должность главного архитектора Сумщины
Сегодня 14:00
Служба зайнятості першою на Сумщині запровадила прогресивні форми навчання
Сегодня 13:38
Псевдобанкир снял с банковского счета глуховчанина 27000 гривен
Сегодня 13:14
Житель Сумщины прекратил голодовку, начатую из-за распаханного пастбища
Сегодня 12:54
Нардеп от Сумщины поучаствовал в потасовке в Верховной Раде (видео)
Сегодня 12:34
У Тростянці пройде спортивний фестиваль
Сегодня 12:19
Шосткинские хоккеисты стали чемпионами Украины
Сегодня 11:36
Сумские газовики анонсировали существенное повышение тарифов
Сегодня 11:14
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Лука (Енріко Казароза, 2021)
Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Oscar Shorts-2021
Oscar Shorts-2021
Кино Планета Кіно
17.30
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.