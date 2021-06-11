У Тростянці пройде спортивний фестиваль

Програма фестивального дня є такою:
10:00-20:30 Чемпіонат України з баскетболу 3х3
14:00-18:00 Відкритий кубок міста з FIFA
14:00-18:00 Відкритий кубок міста з панкратіону
14:00-18:00 Відкритий кубок міста з дзюдо
14:00-18:00 Відкритий кубок міста з шахів
14:00-21:00 Графіті джем + майстер клас з графіті
15:00-18:00 Відкритий кубок міста з пана футболу
16:00-17:00 Майстер клас із танців зумба
17:00-18:30 Майстер клас із стретчінгу
17:00-18:00 Відкрите тренування гирьовиків
18:30-20:00 Майстер клас із йоги
21:00-23:00 DJ сет
Протягом дня працюватимуть фудкорти, дитячі атракціони, велопрокат, тематичні ігрові зони.
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