В Тростянце УАЗик сбил на тротуаре пенсионерку Сообщение о ДТП с травмированными на автодороге Н 12 "Сумы - Полтава" в городе Тростянец, патрульные получили 15 июня, около 15.00.

Прибыв на место происшествия, инспекторы предварительно установили, что 45-летний водитель автомобиля УАЗ, при движении задним ходом, а не убедился в безопасности своего маневра и, как следствие, допустил наезд на женщину, которая двигалась по тротуару. В результате ДТП 63-летняя гражданка получила телесные повреждения. Врачи доставили ее в медицинское учреждение для оказания помощи.

Патрульные огородили место ДТП и вызвали следственно-оперативную группу Тростянецкого отделения полиции.