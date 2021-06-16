В Тростянце УАЗик сбил на тротуаре пенсионерку

Прибыв на место происшествия, инспекторы предварительно установили, что 45-летний водитель автомобиля УАЗ, при движении задним ходом, а не убедился в безопасности своего маневра и, как следствие, допустил наезд на женщину, которая двигалась по тротуару. В результате ДТП 63-летняя гражданка получила телесные повреждения. Врачи доставили ее в медицинское учреждение для оказания помощи.
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