Сумчан запрошують на велоквест

За 5 років проєкту учасниками стали більше 400 людей! Цьогоріч захід буде не менш масштабним та класним.

Круті та цікаві завдання для учасників готуэ, а Агенція промоції "Суми" зробила нові яскраві футболки для кожного!

Тож перевіряйте свої велосипеди і звільняйте час 3 липня, адже ви проведете його весело та з користю!