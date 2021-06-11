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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:47285

Сумчан запрошують на велоквест

Традиційно, у рамках Днів сталої енергії, 3 липня у м. Суми відбудеться велоквест «VeloLife».

За 5 років проєкту учасниками стали більше 400 людей! Цьогоріч захід буде не менш масштабним та класним.
Круті та цікаві завдання для учасників готуэ KEY ROOM Квест-комната, а Агенція промоції "Суми" зробила нові яскраві футболки для кожного!
Для участі необхідно мати:
- велосипед,
- команду з трьох людей,
- нестримне бажання перемогти й отримати класні подарунки! 
Реєструйте свої команди за посиланням: https://forms.gle/xFYArcgA4Ea62nFc8.
Усі учасники отримають ПОДАРУНКИ.
Тож перевіряйте свої велосипеди і звільняйте час 3 липня, адже ви проведете його весело та з користю!
Досуг Анонс Велоквест
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Лука (Енріко Казароза, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 12.00; 14.00; 16.00; 18.00
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Поганці (Ренні Харлін, 2021)
Кино Планета Кіно
16.00; 20.00
Oscar Shorts-2021
Oscar Shorts-2021
Кино Планета Кіно
17.30
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Острів Гренд-Айл (Стівен Кампанеллі, 2020)
Кино Планета Кіно
13.00; 22.00
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Битва світів (Лу Ян, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 15.00; 20.00
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
На висотах Нью-Йорка (Джон М. Чу, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 17.06.2021 - 22.00
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Форсаж 9: Нестримна сага (Джастін Лін, 2020)
Кино Кінопалац "Дружба"
14.15; 18.30

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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