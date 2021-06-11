Сумчан запрошують на велоквест

Ніколи не скелелазили? Спробуйте піднятися на вершину з досвідченими скелелазами та альпіністами!...
Сумська міська галерея презентує виставку робіт учнів Комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр позашкільної освіти та роботи з...
Сегодня, 12 июня, в Сумах пройдёт матч 30-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге....
Книгарня «Є» запрошує на автограф-сесію письменника Владислава Івченка з нагоди виходу нової книжки «Три битви з Левіафаном»....
Сегодня, 12 июня, пройдут ответные матчи ¼ финала чемпионата Украины по футболу среди аматоров....