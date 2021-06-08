Центр вакцинації у Сумах відкриють, коли буде достатня кількість охочих

Про це розказала Тамара Іщенко, заступниця міського голови. За її словами, з кількістю тих, кого мають вакцинувати, поки справляються стаціонарні пункти щеплення, пише Суспільне.
Скільки ж саме потрібно охочих для того, щоб центр запрацював, посадовиця не назвала. Сказала, що за умови великої кількості зареєстрованих та достатньої кількості доз вакцини центр готові відкрити й цими вихідними – на базі сумської "Романтики" Каже, що будівля відповідає необхідним вимогам.
"Повинно бути відповідне технічне забезпечення. Повинна бути виділена обов’язково кімната, де людині виміряють температуру, тиск, подивляться на її загальний стан. Потім, безпосередньо, маніпуляційний кабінет, де відбувається саме щеплення, повинна бути така кімната, де людина після вакцинації певний час перебуває", - сказала Іщенко.
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Як розповіла начальниця управління охорони здоров’я Олена Чумаченко, планується, що в центрі працюватиме три бригади. За потреби – більше.
"Спілкуючись з колегами з інших регіонів, де були проведені такі заходи, зрозуміли, що в перший день садимо ту кількість, яка є в підпорядкуванні, а на другий день, враховуючи попит, додавали бригади. Буде відреаговано миттєво, можливо, навіть у той же день", - сказала вона.
Зараз у Сумах працює три мобільні бригади – у центрах медико-санітарної допомоги та у лікарні святого Пантелеймона. За словами Олени Чумаченко, в Сумах вакцинували 21 713 людей.
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