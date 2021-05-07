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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:03378

В Украине существенно ослаблен карантин

С четверга, 17 июня, в Украине отменено "долгоиграющее" правило для тех, кто возвращается домой из-за границы. Так, с завтрашнего дня "Дію" по возвращению в страну загружать больше не нужно, а кинотеатры и театры смогут продавать билеты на все имеющиеся в наличии места.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в среду, а также глава Минкультуры Александр Ткаченко в среду, 16 июня. Связаны ослабления с входом Украины в так называемую "зеленую" эпидемиологическую зону, согласно которой уровень новых случае COVID-2019 существенно снизился.

Как известно, приложение в Украине стартовало в 2020 году весной. За год ним воспользовалось более миллиона украинцев. Программа предназначалась для украинцев, которые по возвращению на родину из-за границы, должны были проходить двухнедельную самоизоляцию.

Считалось, что эти 14 дней человек должен был провести в обсервации или же сдать ПЦР-теста на COVID-19, отрицательный результат которого, давал основание на завершение карантина для человека."С завтрашнего дня устанавливать приложение будет не нужно", - сообщили в Минцифре.

Также вхождение в "зеленую" зону отметили и в Минкультуры. Так, глава министерства Александр Ткаченко в Телеграм-канале 16 июня сообщил, что "зеленая" зона несет за собой ряд позитивных изменений для сферы культуры и туризма.

По словам министра, с 16 июня кинотеатры, театральные и концертные залы могут распродавать все билеты, так как разрешается 100% наполнение зала. Также  Ткаченко отметил, что отменена в кинотеатрах, театрах и других залах с массовыми мероприятиями и социальное дистанцирование, привязанное к посадочным местам.

Впрочем, не отменены маски и респираторы. Ткаченко указал на необходимость участников и организаторов мероприятий использовать средства индивидуальной защиты. "Если же все присутствующие имеют отрицательные результаты теста на COVID – 19, который сделан не более чем за 72 часа, или документ полного курса вакцинации-ограничения выше не применяются", - пишет Ткаченко, пишет Информационное агентство ASPI.

Общество Карантин
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