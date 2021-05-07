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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:5850

Сумчанам продлят карантин до конца лета

Предварительно до 31 августа намерены продлить карантин из-за коронавируса в Украине официальным решением правительства.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду, 16 июня.

По его словам, срок действия карантина будет официально продлен. Как уточнил Шмыгаль, расслабляться пока рано, но некоторые ограничения все же собираются ослабить.

В частности, контроль за самоизоляцией будет осуществляться исключительно через приложение «Дій вдома». Кроме того, вступят в силу изменения, согласно которым семейные врачи смогут выдавать справки о полном курсе вакцинации.

В целом страна будет жить по нормам, установленным для «зеленой» зоны, в которой уже неделю находятся все регионы Украины. Это значит, что, в частности, организаторам массовых мероприятий дадут больше свободы, а также смогут дольше работать учреждения временного размещения и ночные клубы.

Общество Карантин
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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