На Сумщине перевернулся ВАЗ: пострадавшего водителя доставали спасатели На Тростянетчине спасатели деблокировали 53-летнего водителя из покореженного в результате ДТП автомобиля.

15 июня в 17:22 к спасателям поступило сообщение, что на автодороге «Сумы - Полтава», вблизи г. Тростянец произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-2107.

По предварительным данным в результате происшествия автомобиль съехал с дороги и перевернулся, а водитель без сознания оказался заблокированным внутри. Для деблокирования пострадавшего привлекался дежурный караул 24-й Государственной пожарно-спасательной части на специальном аварийно-спасательном автомобиле. Спасатели осторожно вытащили пострадавшего из искореженного авто и на носилках транспортировали травмированного в «скорую». Пострадавшего госпитализировали в Тростянецкую центральную районную больницу.

Всего для оказания помощи привлекалось 2 единицы техники и 7 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.