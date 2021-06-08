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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:11301

В Сумах хотят обновить школьный стадион за 20 млн грн

По словам начальницы горуправления образования Антонины Данильченко, уже подготовлены документы на капитальный ремонт спортивной площадки школы №17.

На данный момент уже закончили разработку проектно-сметной документации. Общая стоимость строительства составит 20,74 млн. грн. Спортплощадка на пр. Лушпы, 18, занимает площадь 9750 кв. метров. Тут будет и футбольное поле, и площадка для баскетбола, поле для мини-футбола, площадка для занятий легкой атлетикой. Эта спортплощадка учитывает интересы детворы разных возрастов, здесь будут сооружения и для детей от 7 до 10 лет, и 10-14 лет, и старше, а также для маломобильной группы юных сумчан, пишет Ваш шанс.

Этот проект будут подавать на финансирование Государственным фондом регионального развития.

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