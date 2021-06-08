В Сумах продолжают соревноваться чиновники

Сегодня, 16 июня, чиновники соревновались по шашкам и волейболу.
В соревнованиях по шашкам среди женщин победителями и призерами стали:
III место - Матюшенко Анна (Шосткинская городская территориальная громада)
II место - Придатко Оксана (Сумской район)
I место - Цегельник Валентина (Белопольская городская территориальная громада).
В соревнованиях по шашкам среди мужчин победителями и призерами стали:
III место - Сорока Сергей (Шосткинский район)
II место - Панченко Ярослав (Роменская городская территориальная громада)
I место - Котенко Алексей (Ахтырский район).
В соревнованиях по волейболу победителями и призерами стали команды:
III место - Белопольская городская территориальная громада;
II место - Недригайловский район,
I место - Сумская ОГА.
В общекомандном зачете спартакиады победителями и призерами стали команды:
III место - Краснопольская территориальная громада;
II место - Сумская ОГА;
I место - Недригайловский район.
По итогам соревнований будет сформирована сборная команда, которая будет представлять Сумскую область на III этапе Всеукраинской спартакиады государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.