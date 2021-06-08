В Сумах продолжают соревноваться чиновники В спортивном комплексе СумГУ продолжается Всеукраинская спартакиада среди сборных команд государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления Сумской области.

Сегодня, 16 июня, чиновники соревновались по шашкам и волейболу.

В соревнованиях по шашкам среди женщин победителями и призерами стали:

III место - Матюшенко Анна (Шосткинская городская территориальная громада)

II место - Придатко Оксана (Сумской район)

I место - Цегельник Валентина (Белопольская городская территориальная громада).

В соревнованиях по шашкам среди мужчин победителями и призерами стали:

III место - Сорока Сергей (Шосткинский район)

II место - Панченко Ярослав (Роменская городская территориальная громада)

I место - Котенко Алексей (Ахтырский район).

В соревнованиях по волейболу победителями и призерами стали команды:

III место - Белопольская городская территориальная громада;

II место - Недригайловский район,

I место - Сумская ОГА.

В общекомандном зачете спартакиады победителями и призерами стали команды:

III место - Краснопольская территориальная громада;

II место - Сумская ОГА;

I место - Недригайловский район.

По итогам соревнований будет сформирована сборная команда, которая будет представлять Сумскую область на III этапе Всеукраинской спартакиады государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.