Скеледром «Рельєф» запрошує сумчан поскелелазити до дня молоді! Ніколи не скелелазили? Спробуйте піднятися на вершину з досвідченими скелелазами та альпіністами!

До дня молоді скеледром «Рельєф» відкриває двері на вихідних. Для сумчан будуть доступні легкі маршрути, тому новачкам буде легко піднятися на гору, та інші траси різної складності. Зможете здолати усі?

Активний відпочинок — те, що ми усі з вами любимо, тому проведемо час разом! Чекаємо усіх охочих від 10 років, студентів та дорослих.

Для лазіння потрібен лише зручний одяг. Рекомендується взувати кеди або інше взуття на твердій резиновій підошві.

Усе необхідне спорядження: страхувальні системи, мотузки тощо забезпечує команда Скеледрому.

Коли: неділя 20 червня та субота 26 червня з 15:00 до 21:00

Як потрапити: Скеледром розташований на сцені Літньої естради в міському парку (Зелений театр)

Вартість: один підйом — 30 гривень. Більше підйомів — дешевша ціна.

З собою рекомендується брати гарний настрій:)

Детальніше в події:

https://www.facebook.com/events/339785114035132/