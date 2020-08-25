В Шостке провели чемпионат Украины по спортивному радиоориентированию

Спортсмены соревновались в четырех видах программы.
Воспитанники сумского тренера Максима Редьки стали победителями и призерами в разных возрастных категориях и получили 26 медалей:
Анастасия Ковтун - 3 золота, 1 серебро;
Анна Пересадько - 3 золота, 1 серебро;
Елизавета Мирошниченко - 2 золота, 2 серебра;
Богдан Пасичник - 2 золота, 1 серебро;
Михаил Тиханков - 1 золото, 1 серебро;
Егор Редька - 2 серебра, 1 бронза;
Остап Дереколенко - 3 бронзы;
Максим Редька - 1 золото, 1 серебро, 1 бронза.
Также отличились воспитанники тренера из Шостки Дмитрия Кролоды:
Андрей Василенко - 1 серебро;
Максим Ларченко - 1 бронза;
Людмила Колода - 1 серебро, 2 бронзы;
Среди ветеранов:
Владимир Гроно - 1 серебро.
Тренера Валерия Голыш (Шостка):
Маргарита Попова - 1 бронза;
Даниил Северин - 1 бронза;
Анастасия Степанова - 1 бронза.
Тренера Сергея Щербаня (Кролевец):
Александр Довгуля - 2 золота, 2 серебра;
Константин Петренко - 1 золото, 1 бронза;
Михаил Самойленко - 1 золото,
Артур Пеца - 1 серебро, 1 бронза;
Антон Хиблень - 1 серебро;
Среди ветеранов:
Татьяна Федченко - 1 золото, 1 серебро.
Тренер Лилии Зыковой (Сумы):
Никита Князев - 1 бронза;
Арсений Линденбой - 1 бронза;
Диниил Иванчихин - 1 бронза.
Тренера Александра Чухненко (Сумы):
Анастасия Корниенко - 1 серебро;
Среди ветеранов:
Александр Чухненко - 1 серебро, 1 бронза.
22-25 апреля в г. Луцк состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации на удлиненных дистанциях....
15-18 октября в г. Святогорск Донецкой области состоялся чемпионат Украины по спортивному радиоориентированию....
25-27 сентября в г. Нетишин Хмельницкой области состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации среди юношей....
16-20 сентября в Приморско (Болгария) состоялся чемпионат Европы по спортивной радиопеленгации (взрослые, юниоры, юноши)....
20-24 августа в г. Коростышев Житомирской области состоялся чемпионат Украины по спортивной радиопеленгации (взрослые, юниоры)....