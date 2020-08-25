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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Шостке провели чемпионат Украины по спортивному радиоориентированию

11-14 июня в Шостке состоялся Чемпионат Украины по спортивному радиоориентированию.

Спортсмены соревновались в четырех видах программы.

Воспитанники сумского тренера Максима Редьки стали победителями и призерами в разных возрастных категориях и получили 26 медалей:

Анастасия Ковтун - 3 золота, 1 серебро;

Анна Пересадько - 3 золота, 1 серебро;

Елизавета Мирошниченко - 2 золота, 2 серебра;

Богдан Пасичник - 2 золота, 1 серебро;

Михаил Тиханков - 1 золото, 1 серебро;

Егор Редька - 2 серебра, 1 бронза;

Остап Дереколенко - 3 бронзы;

Максим Редька - 1 золото, 1 серебро, 1 бронза.

Также отличились воспитанники тренера из Шостки Дмитрия Кролоды:

Андрей Василенко - 1 серебро;

Максим Ларченко - 1 бронза;

Людмила Колода - 1 серебро, 2 бронзы;

Среди ветеранов:

Владимир Гроно - 1 серебро.

Тренера Валерия Голыш (Шостка):

Маргарита Попова - 1 бронза;

Даниил Северин - 1 бронза;

Анастасия Степанова - 1 бронза.

Тренера Сергея Щербаня (Кролевец):

Александр Довгуля - 2 золота, 2 серебра;

Константин Петренко - 1 золото, 1 бронза;

Михаил Самойленко - 1 золото,

Артур Пеца - 1 серебро, 1 бронза;

Антон Хиблень - 1 серебро;

Среди ветеранов:

Татьяна Федченко - 1 золото, 1 серебро.

Тренер Лилии Зыковой (Сумы):

Никита Князев - 1 бронза;

Арсений Линденбой - 1 бронза;

Диниил Иванчихин - 1 бронза.

Тренера  Александра Чухненко (Сумы):

Анастасия Корниенко - 1 серебро;

Среди ветеранов:

Александр Чухненко - 1 серебро, 1 бронза.

Спорт Радиопеленгация
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