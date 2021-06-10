Завтра на Сумщине дождей не обещают

Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью +15 .. + 20 °С, днем +24 .. + 29 °С, по г. Сумы ночью +16 .. + 18 °С, днем +26 .. + 28 °С.
16 июня погоду на Сумщине будет определять малоградиентное поле пониженного давления и атмосферный фронт....
15 июня погоду на Сумщине будет определять малоградиентное поле пониженного давления....
В начале новой недели на Сумщине сохранится теплая, неустойчивая погода, ожидаются кратковременные дожди с грозами, преимущественно в дневные часы....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу...
11 июня погоду на Сумщине будет определять высотный циклон....