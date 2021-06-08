Лента

admin
admin
Сегодня 14:04234

Служба зайнятості активно співпрацює з роботодавцями Сумщини

Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, попередні підсумки роботи за перше півріччя нинішнього року дають підстави твердити, що ринок праці нашої області поступово виходить з нокауту, який завдала пандемія короновірусу.

- Наприклад, у громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь майже тисячу чоловік, - говорить посадовець. – Непогані показники маємо з професійного навчання. Його проходили 1669 безробітних, з них 1642 безробітних навчались у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Причому, практикуємо різні форми навчання. Зокрема, набуває популярності дуальна форма.

За словами В.Підлісного, ефективність та результативність навчання безробітних за дуальною формою гарантована, адже вона передбачає врахування особливостей та специфіки виробництва, а весь навчальний процес супроводжують досвідчені наставники від роботодавця. Поєднання отриманих теоретичних знань з практичним досвідом роботи на виробництві дає змогу безробітному адаптуватися на робочому місці, а роботодавцю - отримати кваліфікованого фахівця.

Збільшується кількість роботодавців, які на власному досвіді переконалися у взаємовигідній співпраці з центрами зайнятості. Їх на сьогодні вже понад трьох тисяч. Кількість вакансій у базі даних обласної служби майже за півроку склала 12 тис. одиниць, що на рівні аналогічного періоду минулого року.

На сьогодні на обліку в службі зайнятості Сумщини перебуває 14,6 тис. безробітних. Кількість зареєстрованих вакансій -  1,6  тис. одиниць, що на 0,3 тис. більше відповідного періоду минулого року.

Співвідношення чисельності безробітних громадян та кількості вакансій становить 9 осіб, що на 8 од. менше відповідної дати торік.

 

Экономика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

В Украине существенно ослаблен карантин
Сегодня 16:03
Власть меняется? Кабмин согласовал назначение нового главы Сумской ОГА
Сегодня 14:02
На Сумщине еще 31 случай заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)
Сегодня 09:03
Сумчанам продлят карантин до конца лета
Сегодня 15:58
На Сумщине перевернулся ВАЗ: пострадавшего водителя доставали спасатели
Сегодня 15:53
В Сумах хотят обновить школьный стадион за 20 млн грн
Сегодня 15:11
На Сумщине поймали нелегального лесоруба
Сегодня 14:32
Служба зайнятості активно співпрацює з роботодавцями Сумщини
Сегодня 14:04
В Сумах авария возле «Евробазара»
Сегодня 14:00
После смены коалиции в Сумском облсовете продолжат апрельскую сессию
Сегодня 13:52
Пока возле Чешки засыхает парк Счастья, мэр Сум договаривается об озеленении города со СНАУ
Сегодня 13:42
В Сумах столкнулись грузовая ГАЗель и легковушка
Сегодня 13:37
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Аппаратное лечение препятствует ухудшению зрения у детей ®
Сегодня 15:08
Пока парк Счастья в Сумах не примут на баланс, ухаживать за ним некому...
Сегодня 12:22
Людям, які рятують наші життя!®
Сегодня 09:30
7 хвилин виступів та 19% прогулів: здобутки сумських депутатів під час весняної сесії
Вчера 09:47
Роковые 10 процентов: СНПО погубит не кризис, а судебные исполнители?
Вчера 09:00
Два роки реформ: у Києві відбувся Форум для журналістів
14.06.2021 15:03
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают снижаться (итоги недели)
14.06.2021 12:41
У Сумах половина депутатів міської ради не веде особистий прийом
12.06.2021 09:23
На Сумщині проведуть всеукраїнське дослідження щодо поширеності COVID-19
11.06.2021 15:51
Вступ-2021: відеороз’яснення для вступників та їхніх батьків
11.06.2021 11:24
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.06.2021 16:19
Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ®
08.06.2021 13:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.