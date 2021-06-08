Служба зайнятості активно співпрацює з роботодавцями Сумщини Як повідомив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний, попередні підсумки роботи за перше півріччя нинішнього року дають підстави твердити, що ринок праці нашої області поступово виходить з нокауту, який завдала пандемія короновірусу.

- Наприклад, у громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь майже тисячу чоловік, - говорить посадовець. – Непогані показники маємо з професійного навчання. Його проходили 1669 безробітних, з них 1642 безробітних навчались у центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Причому, практикуємо різні форми навчання. Зокрема, набуває популярності дуальна форма.

За словами В.Підлісного, ефективність та результативність навчання безробітних за дуальною формою гарантована, адже вона передбачає врахування особливостей та специфіки виробництва, а весь навчальний процес супроводжують досвідчені наставники від роботодавця. Поєднання отриманих теоретичних знань з практичним досвідом роботи на виробництві дає змогу безробітному адаптуватися на робочому місці, а роботодавцю - отримати кваліфікованого фахівця.

Збільшується кількість роботодавців, які на власному досвіді переконалися у взаємовигідній співпраці з центрами зайнятості. Їх на сьогодні вже понад трьох тисяч. Кількість вакансій у базі даних обласної служби майже за півроку склала 12 тис. одиниць, що на рівні аналогічного періоду минулого року.

На сьогодні на обліку в службі зайнятості Сумщини перебуває 14,6 тис. безробітних. Кількість зареєстрованих вакансій - 1,6 тис. одиниць, що на 0,3 тис. більше відповідного періоду минулого року.

Співвідношення чисельності безробітних громадян та кількості вакансій становить 9 осіб, що на 8 од. менше відповідної дати торік.