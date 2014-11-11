Пока возле Чешки засыхает парк Счастья, мэр Сум договаривается об озеленении города со СНАУ

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве по совершенствованию и улучшению объектов благоустройства в сфере зеленого хозяйства и формирования ландшафтов было подписано в конце мая текущего года.
Сегодня, 16 июня, была проведена встреча с участием мэра Александра Лысенко, директора департамента инфраструктуры города Александра Журбы, советника городского головы Александра Зименко, ректора СНАУ Владимира Ладыки и ученых. Темой обсуждения были вопросы комплексного и эффективного подхода к высадке деревьев и цветочных композиций.
«Сейчас уже мы понимаем то, что единичные высадки - это не очень эффективно. Поэтому активно работаем с учеными, чтобы спланировать работы в городе. Я благодарю ученым Сумского национального аграрного университета, они готовы сотрудничать, потому что им также небезразлична судьба громады, они также хотят видеть Сумы городом в парке», - сказал Александр Лысенко.
В итоге было решено провести еще несколько таких рабочих встреч, чтобы подробнее согласовать дальнейшие действия между университетом и департаментом инфраструктуры города.
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