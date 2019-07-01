Бывший заммэра Сум отметил день рождения известного нациста Бывший заммэра Сум, а ныне простой чиновник в управлении архитектуры и градостроительства Сумского горсовета Максим Галицкий на своей странице в Фейсбуке напомнил о дне рождения бельгийского нациста Леона Дегреля.

«15 червня 1906 року народився бельгійський націоналіст, командир Дивізії СС «Валлонія» та славетний лицар Нової Європи - Леон Дегрель.

"Європа чманіє. Чманіє скандалами. Чманіє егоїзмом. Чманіє своїм бунтом проти Небес. Чманіє від крові. […] Прогнила в моралі, занепала у вірі, збаламучена індивідуалізмом та фальшивою гордістю, позбавлена і доторку шляхетності, любові до Бога та людей, конаюча сучасна Європа чекає на останній подих, останні конвульсії свого тіла. Надходить час, коли виставлять усі рахунки. Наближається година, коли для порятунку світу постане потреба у ватазі героїв та святих, що візьмуть на себе справу нової Реконкісти.

«Революція душ», 1938 рік», - написал чиновник.

Напомним: Максим Галицкий попал во власть на волне Революции достоинства в 2014 году. Сначала его избрали в исполком, затем депутатом горсовета от партии «Свобода». Потом его назначили заместителем мэра, он курировал здравоохранение и работу с правоохранительными органами. Два года назад он отметился еще одним скандалом в Фейсбуке, когда сравнил парады ЛГБТ с узниками нацистских концлагерей. Тогда мэр Сум Александр Лысенко обещал разобраться с подчиненным, но тому ничего не было…