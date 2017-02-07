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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:36744

В селе на Сумщине массово мрут куры

К журналистам обратились обеспокоенные жители с. Сосновка на Глуховщине, которые понесли серьезные убытки в хозяйстве.

Неизвестная болезнь стала причиной того, что в селе внезапно сдохли почти все куры. К тому же это произошло одновременно и за короткий срок. Что вызвало массовый мор – журналисты выяснили у главного специалиста Глуховского отдела безопасности пищевой продукции и ветеринарной медицины Шосткинского управления Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Ларисы Кравченко.

Она рассказала, что все началось с села Береза, именно там были первые жертвы неизвестной болезни. Были отобраны образцы и отправлены на экспертизу в лабораторию. Птичьего гриппа, к счастью, не выявлено. Речь шла об обыкновенной кишечной инфекции.

Прежде всего, очень важно, где похоронили кучу мертвых птиц? Ведь если они умерли от инфекции, то это будет вредно для жителей села, особенно для хозяев этих кур. В целом же, по словам Ларисы Михайловны, причиной заражения на птицефабрике может быть изменение технологии питания кур: их теперь кормят кукурузой, обработанной ядохимикатами, раздражающими слизистую оболочку желудка. Чтобы обезопасить себя от покупки больных кур, необходимо делать это на рынке, где постоянно проверяются сопровождающие документы, откуда они завезены и где инкубированы. Все это необходимо для дальнейшего предъявления претензий, пишет Курьер.

Общество Морозы
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