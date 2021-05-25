На Сумщине поймали нелегального лесоруба Во время проведения рейда государственной лесной охраной Роменского лесхоза на территории лесного массива Глинского лесничества было обнаружено местного жителя при осуществлении самовольного поруба.

Им были спилены 7 дубов и 2 ясеня (сухостой). На 26-летнего нарушителя был составлен административный протокол и вынесено постановление, согласно которому лесокрад оплатил ущерб, причиненный леса, в размере 20 303,54 грн. и админштраф 510 грн. В дальнейшем было установлено, что данный гражданин занимается реализацией лесопродукции, рубит и продает дрова, сообщает Роменский лесхоз.