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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:32257

На Сумщине поймали нелегального лесоруба

Во время проведения рейда государственной лесной охраной Роменского лесхоза на территории лесного массива Глинского лесничества было обнаружено местного жителя при осуществлении самовольного поруба.

Им были спилены 7 дубов и 2 ясеня (сухостой). На 26-летнего нарушителя был составлен административный протокол и вынесено постановление, согласно которому лесокрад оплатил ущерб, причиненный леса, в размере 20 303,54 грн. и админштраф 510 грн. В дальнейшем было установлено, что данный гражданин занимается реализацией лесопродукции, рубит и продает дрова, сообщает Роменский лесхоз.

Право Вырубка деревьев
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