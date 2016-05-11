Житель Сумщины объявил голодовку под зданием мэрии

Ранее жители этого села Белопольской ОТГ требовали вернуть им единственное пастбище, которое распахали и засеяли, пишет Суспільне.
Речь идет о земле в центре села. Ранее жители села приходили на сессию Белопольского горсовета и просили помочь вернуть землю громаде, которую вынесли за пределы села и передали в частную собственность. Житель Павловки Владислав Алпатов рассказывал, что границы села установили с нарушением закона.
Сейчас Владислав Алпатов сказал, что зайдет в помещение городского совета и будет ждать там приезда президента. Поддержать Алпатова в помещение городского совета пришли еще три человека. Александр Дзюба, рассказал, что его пай в селе Вирки распахан. Мужчина говорит, что ухаживал за землей и использовал как пастбище.
К людям вышел мэр Юрий Зарко. «Позиция городского совета такова: пастбища и сенокосы ни в коем случае не могут распахиваться», - сказал он.
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