Житель Сумщины объявил голодовку под зданием мэрии В Белополье у здания горсовета житель Павловки Владислав Алпатов объявил голодовку.

Ранее жители этого села Белопольской ОТГ требовали вернуть им единственное пастбище, которое распахали и засеяли, пишет Суспільне.

Речь идет о земле в центре села. Ранее жители села приходили на сессию Белопольского горсовета и просили помочь вернуть землю громаде, которую вынесли за пределы села и передали в частную собственность. Житель Павловки Владислав Алпатов рассказывал, что границы села установили с нарушением закона.

Сейчас Владислав Алпатов сказал, что зайдет в помещение городского совета и будет ждать там приезда президента. Поддержать Алпатова в помещение городского совета пришли еще три человека. Александр Дзюба, рассказал, что его пай в селе Вирки распахан. Мужчина говорит, что ухаживал за землей и использовал как пастбище.

К людям вышел мэр Юрий Зарко. «Позиция городского совета такова: пастбища и сенокосы ни в коем случае не могут распахиваться», - сказал он.