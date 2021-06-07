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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:51249

В Шостке телефонные аферисты выманили у пенсионерки 37 тыс. грн

Жертвой телефонных аферистов в Шостке стала 63-летняя местная жительница. Злоумышленники воспользовались персональными данными пенсионерки, и под предлогом возврата денег за неэффективный лекарственный препарат, выманили у нее 37 000 гривен.

В полицию Шостки с заявлением о мошенничестве обратилась 63-летняя местная жительница. Женщина рассказала правоохранителям о событиях, в результате которых она собственноручно перечислила аферистам 37000 гривен.

По словам заявительницы, ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая в разговоре назвала ее персональные данные. Последняя стала расспрашивать: пользовалась ли та услугами одной из фирм, которая реализует лекарственные препараты?

Пенсионерка вспомнила - действительно, несколько лет назад и действительно заказывала мазь, однако желаемого эффекта от нее не получила, поэтому больше ее не покупала. Тогда телефонная собеседница стала рассказывать, что в отношении владельцев этой фирмы открыли уголовное производство за обман покупателей, в рамках которого изъяли имущество и деньги. А сейчас, через суд, эти средства будут возвращать пострадавшим. Якобы, жительнице Шостки должны возместить моральный и материальный ущерб в сумме 18000 гривен.

Удивленная и заинтересованная гражданка послушалась советов телефонной собеседницы, в которых она рекомендовала позвонить по указанным ею номерам мобильных телефонов и выяснить процедуру возврата средств.

Прежде чем получить возмещение, по словам абонентов, с которыми заявительница разговаривала, нужно уплатить судебный сбор, страховку, налог. В дальнейшем эти средства вернутся ей на счет. Сами же телефонные собеседники называли себя сотрудниками банка и казначейства.

Поверив им, женщина перечисляла по несколько тысяч гривен на указанные номера банковских карточек. А в назначенный день, когда должна была получить на счет 18 000 гривен, ее ошеломили новостью, что денег не будет, потому что они не успели направить соответствующие документы. Впрочем, предложили другой выход - оплатить еще 15 000 гривен чтобы попасть в льготную категорию для возмещения.

После этих слов пенсионерка и поняла, что стала жертвой аферистов.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведутся поиски мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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