В Сумах дали 4 года за разбойное нападение Сумской областной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 26-летнего мужчины, который совершил разбойное нападение на малознакомого мужчину.

Установлено, что 2 июня 2020 года в вечернее время обвиняемый подошел к незнакомому мужчине и предложил ему выпить. Тот согласился. Мужчины некоторое время общались на улице, после чего пострадавший пригласил нового знакомого к себе домой. По дороге он снимал средства в банкомате. А когда мужчины зашли в подъезд, то новый знакомый ударил его по меньшей мере пять раз по голове бутылкой. После чего забрал у него мобильный телефон 2100 грн наличности и с места происшествия скрылся.

В суде обвиняемый вину свою признал, возместил ущерб пострадавшему. По приговору суда он признан виновным по ч. 1 ст. 187 (разбой) УК Украины и приговорен к 4 годам лишения свободы.