Сумские ветераны с медалями всеукраинских соревнований 10-13 июня в Коблево Одесской области состоялись IX летние Всеукраинские игры ветеранов спорта памяти М.М.Бакы по волейболу.

Команда Сумской области в категории 70+ заняла 3 место. Всего в этой категории было 8 команд из разных регионов Украины.

Справка

Игры памяти Михаила Макаровича Бакы (был почетным членом НОК и главой Совета ветеранов физической культуры и спорта Украины) проводятся раз в два года. Программа Игр состоит из 19 видов спорта, которые приобрели популярность в Украине и имеют высокий рейтинг на международной спортивной арене (11 олимпийских и 8 неолимпийских видов).