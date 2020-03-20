Сумские ветераны с медалями всеукраинских соревнований

Команда Сумской области в категории 70+ заняла 3 место. Всего в этой категории было 8 команд из разных регионов Украины.
Игры памяти Михаила Макаровича Бакы (был почетным членом НОК и главой Совета ветеранов физической культуры и спорта Украины) проводятся раз в два года. Программа Игр состоит из 19 видов спорта, которые приобрели популярность в Украине и имеют высокий рейтинг на международной спортивной арене (11 олимпийских и 8 неолимпийских видов).
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Капитан сборной Украины по волейболу, игрок итальянской «Перуджи» Олег Плотиницкий, который начинал первые шаги в пляжном волейболе под руководством сумского...