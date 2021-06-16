На Сумщине еще 31 случай заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности) По состоянию на 16 июня в Сумской области 77 570 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 31 человека (Белопольский р-н - 3, Бурынский р-н - 1, Великописаревский р-н - 1, Глухов - 1, Путивльский р-н - 7, Ромны - 1, Сумы - 14 , Тростянецкий р-н - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1304 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Конотоп - 1, Ромны - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75 269 человек, из них за минувшие сутки - 94 (Белопольский р-н - 3, Бурынский р-н - 3, Глухов - 8, Глуховский р-н - 4, Конотоп - 2, Краснопольский р-н - 2, Липоводолинский р-н - 1, Недригайловский р-н - 16 Сумы - 41, Сумской р-н - 3, Тростянецкий р-н - 9, Шостка - 2).