Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:031048

На Сумщине еще 31 случай заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)

По состоянию на 16 июня в Сумской области 77 570 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 31 человека (Белопольский р-н - 3, Бурынский р-н - 1, Великописаревский р-н - 1, Глухов - 1, Путивльский р-н - 7, Ромны - 1, Сумы - 14 , Тростянецкий р-н - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1304 летальных случая, из них за минувшие сутки - 2 (Конотоп - 1, Ромны - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75 269 человек, из них за минувшие сутки - 94 (Белопольский р-н - 3, Бурынский р-н - 3, Глухов - 8, Глуховский р-н - 4, Конотоп - 2, Краснопольский р-н - 2, Липоводолинский р-н - 1, Недригайловский р-н - 16 Сумы - 41, Сумской р-н - 3, Тростянецкий р-н - 9, Шостка - 2).

Фото
Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине еще 19 случаев заболевания коронавирусом: один летальный (подробности)
Вчера 08:52

На Сумщине еще 19 случаев заболевания коронавирусом: один летальный (подробности)

По состоянию на 15 июня в Сумской области 77 539 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 77 520 случаев заболевания коронавирусом (подробности)
14.06.2021 08:47

На Сумщине 77 520 случаев заболевания коронавирусом (подробности)

По состоянию на 14 июня 2021 в Сумской 77 520 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине плюс 9 новых случаев заболевания коронавирусом
14.06.2021 08:28

На Сумщине плюс 9 новых случаев заболевания коронавирусом

За воскресенье выявили COVID-19 у 9 жителей области....

Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах
14.06.2021 08:20

Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах

Об этом сегодня, 14 июня, во время аппаратного совещания сообщила замначальника управления здравоохранения Наталья Кипенко....

На Сумщине еще 31 человек подхватил коронавирус (подробности)
13.06.2021 08:36

На Сумщине еще 31 человек подхватил коронавирус (подробности)

По состоянию на 13 июня в Сумской области 77 511 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

На Сумщине еще 31 случай заболевания коронавирусом: 2 летальных (подробности)
Сегодня 09:03
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном жилом доме (видео)
Сегодня 11:46
В Сумах СБУ поймала фальшивомонетчиков, которые ежемесячно сбывали до 50 тыс. долларов США
Сегодня 11:40
Сучасний бетонний завод незабаром запрацює у Степанівці
Сегодня 11:31
В Сумском апелляционном суде накладка, которая может помешать рассмотреть дело Лукьяненко
Сегодня 11:21
Житель Сумщины объявил голодовку под зданием мэрии
Сегодня 11:16
В Шостке телефонные аферисты выманили у пенсионерки 37 тыс. грн
Сегодня 10:51
В Сумах дали 4 года за разбойное нападение
Сегодня 10:13
Сумские ветераны с медалями всеукраинских соревнований
Сегодня 09:42
В Сумах столкнулись «ЗАЗ» и «Рено»
Сегодня 08:34
Как живет бывший главный таможенник Сумщины, которому вероятно везли взятку в 700 000 долларов? (видео)
Сегодня 08:11
На Сумщине прогнозируют град
Вчера 17:58
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Людям, які рятують наші життя!®
Сегодня 09:30
7 хвилин виступів та 19% прогулів: здобутки сумських депутатів під час весняної сесії
Вчера 09:47
Роковые 10 процентов: СНПО погубит не кризис, а судебные исполнители?
Вчера 09:00
Два роки реформ: у Києві відбувся Форум для журналістів
14.06.2021 15:03
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают снижаться (итоги недели)
14.06.2021 12:41
У Сумах половина депутатів міської ради не веде особистий прийом
12.06.2021 09:23
На Сумщині проведуть всеукраїнське дослідження щодо поширеності COVID-19
11.06.2021 15:51
Вступ-2021: відеороз’яснення для вступників та їхніх батьків
11.06.2021 11:24
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.06.2021 16:19
Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ®
08.06.2021 13:02
Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі
07.06.2021 16:31
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
07.06.2021 15:05
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.