В Сумах столкнулись «ЗАЗ» и «Рено»

Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что 49-летняя женщина, управляя автомобилем ЗАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с автомобилем Renault Megane.
Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.
Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водительницу ЗАЗ протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.
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