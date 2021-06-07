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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:34611

В Сумах столкнулись «ЗАЗ» и «Рено»

15 июня, около 16.30, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Героев Крут.

Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что 49-летняя женщина, управляя автомобилем ЗАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении и допустила столкновение с автомобилем Renault Megane.

Вследствие ДТП никто не пострадал, а вот транспортные средства получили механические повреждения.

Стражи порядка оформили материалы ДТП, а также составили на водительницу ЗАЗ протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Право Дтп
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