На Сумщине прогнозируют град 16 июня погоду на Сумщине будет определять малоградиентное поле пониженного давления и атмосферный фронт.

Ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, гроза, местами по области град. Ветер северный, 3-8 м/с, днем по области во время грозы местами шквалы 15-20 м/с. Температура по области ночью +15 .. + 20 °С, днем +22 .. + 27 °С, по г. Сумы ночью +16 .. + 18 °С, днем +25 .. + 27 °С.