На Сумщине пограничники предотвратили вывоз из Украины старинных книг 14 июня в пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза из Украины старинных книг издательства начала XX века.

Во время осмотра автомобиля «Audi» российской регистрации, которым покидал Украину гражданин РФ, пограничный наряд совместно с сотрудниками таможни в багажном отделении обнаружили шесть старинных книг. Среди них - четыре книги из собрания сочинений Сергея Аксакова издательства 1907-1911 годов и два тома «Библиотеки самообразования», которые были напечатаны в 1906 и 1911 годах.

Старопечатные книги, которые возможно представляют историческую или иную культурную ценность и запрещены для перемещения через государственную границу, изъяли таможенники для проведения экспертизы.