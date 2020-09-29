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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:4078

В Сумах пройдет градсовет по эскизному проекту детского парка

18 июня состоится заседание архитектурно-градостроительного совета при управлении архитектуры и градостроительства.

Повестка дня: обсуждение эскизного проекта детского парка «Сказка» (заказчик - департамент инфраструктуры города, проектант - ООО «Сумской институт архитектурного планирования»).

Место проведения - конференц-зал ЦПАУ (ул. Горького, 21).

Начало - 14:00.

Напомним: в сентябре прошлого года, за полтора месяца до выборов, представили концепт реконструкции детского парка, хотя мэр Сум Александр Лысенко на протяжении 6 лет говорил, что вот-вот концепция развития парка родится, было создано несколько рабочих групп, которые, впрочем, ничего путного не придумали…

Досуг Градсовет Детский парк
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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