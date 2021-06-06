Глуховские полицейские разоблачили изобретательного вора Чтобы обогатиться, злоумышленник придумал хитрую схему и похитил денежные сбережения из дома своей знакомой.

За помощью к работникам отдела полиции №1 (г. Глухов) обратилась 84-летняя местная жительница и сообщила, что у нее из дома исчезли денежные средства в сумме 3000 гривен.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские быстро установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 30-летний мужчина, который когда-то арендовал один из домов заявительницы.

Злоумышленник признался, что накануне позвонил женщине и сообщил, что видел, как кто-то залез в ее нежилой дом. Не теряя времени, хозяйка вместе с полицейскими поехали, чтобы это проверить. А мужчина в это время воспользовался ее отсутствием, отжал окно и проник в другой ее дом.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.