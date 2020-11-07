Сумские копы задержали автовора

Мужчина рассказал, что, возвращаясь к своему транспортному средству, он увидел двух неизвестных, которые находились внутри его автомобиля. Когда злоумышленники увидели владельца автомобиля, сразу бросились бежать. Осмотрев машину, мужчина обнаружил отсутствие денежных средств и сумки с документами.
Гражданин сразу позвонил в полицию и предоставил приметы злоумышленников. Через несколько минут на улице Дунайской стражи порядка обнаружили гражданина, который отвечал ориентированию. 40-летний сумчанин пытался бежать через территорию частного дома, однако там его и задержали патрульные. Заявитель сразу узнал беглеца.
Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа Сумского районного управления полиции. Известно, что следователями начато уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (Грабеж, соединенный с проникновением в жилье, другое помещение) УК.
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