Стал известен соперник «Виктории» в полуфинале чемпионата Украины

В ½ финала, матчи которого пройдут 19 и 26 июня встретятся:
ФК «Волчанск» (Харьковская обл.) – «Виктория» (Николаевка, Сумская обл.)
«Мотор2 (Запорожье) – «ЛНЗ» (Лебедин, Черкасская обл.).
Первые матчи пройдут на полях команд, указанных первыми.
Финальный матч состоится 30 июня на поле НТК им. В. Банникова (Киев).
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