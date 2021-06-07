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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:34199

Стал известен соперник «Виктории» в полуфинале чемпионата Украины

Определились все участники полуфиналов чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В ½ финала, матчи которого пройдут 19 и 26 июня встретятся:

ФК «Волчанск» (Харьковская обл.) – «Виктория» (Николаевка, Сумская обл.)

«Мотор2 (Запорожье) – «ЛНЗ» (Лебедин, Черкасская обл.).

Первые матчи пройдут на полях команд, указанных первыми.

Финальный матч состоится 30 июня на поле НТК им. В. Банникова (Киев).

Спорт Виктория Николаевка Футбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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