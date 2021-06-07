Стал известен соперник «Виктории» в полуфинале чемпионата Украины Определились все участники полуфиналов чемпионата Украины по футболу среди аматоров.

В ½ финала, матчи которого пройдут 19 и 26 июня встретятся: ФК «Волчанск» (Харьковская обл.) – «Виктория» (Николаевка, Сумская обл.) «Мотор2 (Запорожье) – «ЛНЗ» (Лебедин, Черкасская обл.). Первые матчи пройдут на полях команд, указанных первыми. Финальный матч состоится 30 июня на поле НТК им. В. Банникова (Киев).