В Сумах задержали метадонщика

Когда те тоже увидели полицейских - заметно занервничали. Проведя поверхностный осмотр, работники полиции обнаружили у одного из них таблетки методона.
В кармане 31-летнего сумчанина правоохранители обнаружили 2 блистера с таблетками в количестве 18 штук под названием методон и стеклянную трубку с наслоением вещества бурого цвета. Мужчина утверждал, что хранит таблетки для собственного употребления.
Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ.
В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление и хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Мужчине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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