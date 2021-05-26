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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:5590

В Сумах задержали метадонщика

При отработке территории Сум, работники Роты полиции особого назначения обратили внимание на трех мужчин, которые сидели на лавочке.

Когда те тоже увидели полицейских - заметно занервничали. Проведя поверхностный осмотр, работники полиции обнаружили у одного из них таблетки методона.

В кармане 31-летнего сумчанина правоохранители обнаружили 2 блистера с таблетками в количестве 18 штук под названием методон и стеклянную трубку с наслоением вещества бурого цвета. Мужчина утверждал, что хранит таблетки для собственного употребления.

Изъятое направлено на экспертизу в НИЭКЦ.

В полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление и хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта». Мужчине грозит наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Общество Наркотики
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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