На Сумщине 1% населения получил две дозы вакцины от коронавируса

Об этом во время брифинга сообщила заместитель начальника областного управления здравоохранения Галина Хомета.
По состоянию на 15 июня в области сделано всего 54 120 прививок, привилась 44 091 человек, в том числе 10 029 пациентов - двумя дозами. Наибольшее количество прививок сделано вакциной AstraZeneca – 15 990 пациентов.
Вакциной Covishield привилось 14 696 жителей области. Вакциной Coronavac проведения 13 270 прививок, Comirnaty – 10 164. За вчера проведения 1742 прививки.
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