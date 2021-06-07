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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:46158

На Сумщине 1% населения получил две дозы вакцины от коронавируса

10029 жителей Сумщины получили вторую дозу вакцины против COVID-19.

Об этом во время брифинга сообщила заместитель начальника областного управления здравоохранения Галина Хомета.

По состоянию на 15 июня в области сделано всего 54 120 прививок, привилась 44 091 человек, в том числе 10 029 пациентов - двумя дозами. Наибольшее количество прививок сделано вакциной AstraZeneca – 15 990 пациентов.

Вакциной Covishield привилось 14 696 жителей области. Вакциной Coronavac проведения 13 270 прививок, Comirnaty – 10 164. За вчера проведения 1742 прививки.

Общество Вакцинация
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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