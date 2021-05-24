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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:40372

Полиция Сумщины разыскивает похищенный ночью автомобиль

Сегодня, 15 июня, в период времени с 1:00 до 8:00, в г. Ромны от дома № 86 по улице Маяковского, неизвестные угнали автомобиль «Тойота РАВ 4», 2016 года выпуска, государственный номер ВМ 3004 СО, белого цвета.

Полиция обращается к гражданам: если у вас есть какие-либо информацию о лицах, совершивших незаконное завладение автомобилем или вам известно местонахождение похищенного автомобиля, просьба срочно сообщить в Роменский районный отдел полиции по телефонам 098-554-1001 или 102.

В то же время полиция обращается к гражданам, владельцам авто- и мототранспорта, с рекомендацией уделять должное внимание сохранению своих транспортных средств. Не оставляйте их на ночь в не приспособленных для хранения местах, вблизи подъездов, на неосвещенных площадках, на обочинах дорог и т.п.

Для сохранности своих автомобилей, мотоциклов, мопедов, пользуйтесь гаражными помещениями, оборудованными надежными замками и надлежащей защитой, или стоянками, которые находятся под охраной, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон
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