Полиция Сумщины разыскивает похищенный ночью автомобиль

Полиция обращается к гражданам: если у вас есть какие-либо информацию о лицах, совершивших незаконное завладение автомобилем или вам известно местонахождение похищенного автомобиля, просьба срочно сообщить в Роменский районный отдел полиции по телефонам 098-554-1001 или 102.
В то же время полиция обращается к гражданам, владельцам авто- и мототранспорта, с рекомендацией уделять должное внимание сохранению своих транспортных средств. Не оставляйте их на ночь в не приспособленных для хранения местах, вблизи подъездов, на неосвещенных площадках, на обочинах дорог и т.п.
Для сохранности своих автомобилей, мотоциклов, мопедов, пользуйтесь гаражными помещениями, оборудованными надежными замками и надлежащей защитой, или стоянками, которые находятся под охраной, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Полиция разоблачила преступную группу, которая занималась кражами автомобилей....
Пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, который разыскивался Интерполом....
Происшествие произошло 26 мая около торгового центра в городе Конотоп. Злоумышленник, под предлогом покупки мототранспорта, попросил продавца проехаться, но сев...
ДТП с участием трех транспортных средств произошло на улице Харьковской....
Правоохранители Сумщины разоблачили подростка в незаконном завладении мотоциклом своего соседа....