В Сумах будут судить за взятку полицейскому

По данным следствия, местный житель предложил руководителю следственного подразделения полиции 1 тыс. долларов США неправомерной выгоды за непривлечение его к уголовной ответственности и возврат изъятого имущества. Об указанный факт полицейский сообщил сотрудникам внутренней безопасности и прокуратуре. Поэтому все дальнейшие действия происходили в рамках уголовного производства.
Правоохранители задержали мужчину 13 апреля 2021 года во время передачи полицейскому первой части от оговоренной суммы в размере 500 долларов США.
Противоправную деятельность лица разоблачено Департаментом внутренней безопасности Нацполиции совместно со Следственным отделом Сумского районного управления полиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
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