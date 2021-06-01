В Сумах будут судить за взятку полицейскому Сумской окружной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении фигуранта уголовного производства, который пытался повлиять на руководителя следственного подразделения полиции и предлагал ему неправомерную выгоду (ч. 3 ст. 369 и ч. 1 ст. 343 УК Украины).

По данным следствия, местный житель предложил руководителю следственного подразделения полиции 1 тыс. долларов США неправомерной выгоды за непривлечение его к уголовной ответственности и возврат изъятого имущества. Об указанный факт полицейский сообщил сотрудникам внутренней безопасности и прокуратуре. Поэтому все дальнейшие действия происходили в рамках уголовного производства.

Правоохранители задержали мужчину 13 апреля 2021 года во время передачи полицейскому первой части от оговоренной суммы в размере 500 долларов США.

Противоправную деятельность лица разоблачено Департаментом внутренней безопасности Нацполиции совместно со Следственным отделом Сумского районного управления полиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.