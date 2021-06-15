Завтра на Сумщине на Сумщине звучать сирены

Жителей Сумщины просят быть внимательными, не паниковать и отнестись с пониманием к проведению плановой технической проверки областной системы оповещения.
В Сумах в среду, 16 июня, состоится техническая проверка системы оповещения населения....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что сегодня, 21 октября, состоится плановая техническая проверка...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что в среду, 21 октября, состоится плановая техническая...
В Сумах в среду, 17 июня, состоится техническая проверка системы оповещения населения....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения информирует о том, что в среду, 18 марта, в Cумах состоится...