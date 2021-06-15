Завтра на Сумщине на Сумщине звучать сирены 16 июня в период с 9.00 до 12.20 будет проводиться полугодовая техническая проверка областной системы оповещения с включением электросирен, стоек СЦВ и переключением радиотрансляционных узлов.

Жителей Сумщины просят быть внимательными, не паниковать и отнестись с пониманием к проведению плановой технической проверки областной системы оповещения.