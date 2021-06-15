Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:55208

Завтра на Сумщине на Сумщине звучать сирены

16 июня в период с 9.00 до 12.20 будет проводиться полугодовая техническая проверка областной системы оповещения с включением электросирен, стоек СЦВ и переключением радиотрансляционных узлов.

Жителей Сумщины просят быть внимательными, не паниковать и отнестись с пониманием к проведению плановой технической проверки областной системы оповещения.

Общество Сирены
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах в среду планово проверят систему оповещения
Вчера 10:36

В Сумах в среду планово проверят систему оповещения

В Сумах в среду, 16 июня, состоится техническая проверка системы оповещения населения....

21.10.2020 08:01

Сегодня в Сумах планово будут проверять систему оповещения

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что сегодня, 21 октября, состоится плановая техническая проверка...

19.10.2020 10:39

В Сумах в среду планово будут проверять систему оповещения

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что в среду, 21 октября, состоится плановая техническая...

16.06.2020 08:32

Завтра в Сумах будут проверять системы оповещения

В Сумах в среду, 17 июня, состоится техническая проверка системы оповещения населения....

В среду в Сумах будут проверять систему оповещения
16.03.2020 14:04

В среду в Сумах будут проверять систему оповещения

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения информирует о том, что в среду, 18 марта, в Cумах состоится...

Новости

В Сумах будут судить за взятку полицейскому
Сегодня 09:49
На Сумщине будут судить депутата районного совета
Сегодня 09:46
В Сумской ЦГБ открыли колл-центр
Сегодня 09:01
Завтра на Сумщине на Сумщине звучать сирены
Сегодня 08:55
На Сумщине еще 19 случаев заболевания коронавирусом: один летальный (подробности)
Сегодня 08:52
Кому в Сумах сегодня отключат воду?
Сегодня 08:46
У Сумах покажуть виставку робіт талановитих учнів “Три покоління”
Сегодня 08:32
Сумські рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки під час святкування Дня Святої Трійці
Сегодня 08:02
В Сумах маршрутка подрезала легковушку и поехала дальше
Вчера 20:55
В Шостке вакцинировали от коронавируса чиновников райгосадминистрации
Вчера 20:13
В Сумах нерадивая мать бросила 1,5-годовалого ребенка самого в квартире
Вчера 20:08
Сумах поліція затримала чоловіка, який обікрав чужий автомобіль
Вчера 18:15
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Роковые 10 процентов: СНПО погубит не кризис, а судебные исполнители?
Сегодня 09:00
Два роки реформ: у Києві відбувся Форум для журналістів
Вчера 15:03
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают снижаться (итоги недели)
Вчера 12:41
У Сумах половина депутатів міської ради не веде особистий прийом
12.06.2021 09:23
На Сумщині проведуть всеукраїнське дослідження щодо поширеності COVID-19
11.06.2021 15:51
Вступ-2021: відеороз’яснення для вступників та їхніх батьків
11.06.2021 11:24
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.06.2021 16:19
Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ®
08.06.2021 13:02
Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі
07.06.2021 16:31
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
07.06.2021 15:05
Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?
07.06.2021 13:43
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
07.06.2021 13:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.