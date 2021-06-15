На Сумщине еще 19 случаев заболевания коронавирусом: один летальный (подробности) По состоянию на 15 июня в Сумской области 77 539 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 19 человек (Белопольский район - 4, Бурынский район - 1, Конотоп - 5, Конотопский район - 1, Ахтырский район - 2, Путивльский район - 1, Сумы - 2, Сумской район - 1, Шостка - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1302 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Ахтырка - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 75 175 человек, из них за минувшие сутки - 156 (Белопольский район - 12, Бурынский район - 1, Глухов - 20 Глуховский район - 12, Конотоп - 8, Конотопский район - 2, Краснопольский район - 5, Кролевецкий район - 2, Лебединский район - 1, Ахтырка - 12, Ахтырский район - 8, Путивльский район - 9, Ромны - 3, Роменский район - 2, Сумы - 43, Сумской район - 9, Тростянецкий район - 1, Шостка - 6).