Кому в Сумах сегодня отключат воду? Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Харьковская, 1 (замена счетчиков холодной и горячей воды в квартире), пр. Лушпы, 9 (замена труб горячей воды в квартире), пр-n Лушпы, 39 (замена кранов и стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Ахтырская, 10 (замена стояков холодной воды в квартире), ул. С. Табалы, 30 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Зеленко, 14 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Лермонтова, 15 (замена коренного крана горячей воды квартире), ул. Л. Быкова, 2/1 (замена коренного крана холодной воды квартире), ул. Новоместенская, 23 (замена коренного крана холодной воды квартире).