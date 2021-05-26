Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:46330

Кому в Сумах сегодня отключат воду?

Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Харьковская, 1 (замена счетчиков холодной и горячей воды в квартире), пр. Лушпы, 9 (замена труб горячей воды в квартире), пр-n Лушпы, 39 (замена кранов и стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Ахтырская, 10 (замена стояков холодной воды в квартире), ул. С. Табалы, 30 (замена труб холодной и горячей воды в квартире), ул. Зеленко, 14 (замена стояков холодной и горячей воды в квартире), ул. Лермонтова, 15 (замена коренного крана горячей воды квартире), ул. Л. Быкова, 2/1 (замена коренного крана холодной воды квартире), ул. Новоместенская, 23 (замена коренного крана холодной воды квартире).

Общество Отключение воды
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Сумской водоканал сообщает об отключении воды
Вчера 12:06

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ, КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде потребителей....

Часть Сум останется ночью без воды
10.06.2021 12:51

Часть Сум останется ночью без воды

В Сумах вечером приостановят работу Лепеховского водозабора....

Сумской водоканал сообщает об отключении воды
01.06.2021 13:30

Сумской водоканал сообщает об отключении воды

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряде потребителей....

Кому в Сумах отключили воду?
27.05.2021 09:57

Кому в Сумах отключили воду?

Отдел «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях....

В Сумах порыв водопровода: без воды остались тысячи горожан
26.05.2021 17:27

В Сумах порыв водопровода: без воды остались тысячи горожан

Из-за порыва водопровода диаметром 200 мм по проспекту Михаила Лушпы, 7 в 16:45 прекращена подача воды в нескольких домов по...

Новости

В Сумах будут судить за взятку полицейскому
Сегодня 09:49
На Сумщине будут судить депутата районного совета
Сегодня 09:46
В Сумской ЦГБ открыли колл-центр
Сегодня 09:01
Завтра на Сумщине на Сумщине звучать сирены
Сегодня 08:55
На Сумщине еще 19 случаев заболевания коронавирусом: один летальный (подробности)
Сегодня 08:52
Кому в Сумах сегодня отключат воду?
Сегодня 08:46
У Сумах покажуть виставку робіт талановитих учнів “Три покоління”
Сегодня 08:32
Сумські рятувальники закликають громадян дотримуватись правил пожежної безпеки під час святкування Дня Святої Трійці
Сегодня 08:02
В Сумах маршрутка подрезала легковушку и поехала дальше
Вчера 20:55
В Шостке вакцинировали от коронавируса чиновников райгосадминистрации
Вчера 20:13
В Сумах нерадивая мать бросила 1,5-годовалого ребенка самого в квартире
Вчера 20:08
Сумах поліція затримала чоловіка, який обікрав чужий автомобіль
Вчера 18:15
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Роковые 10 процентов: СНПО погубит не кризис, а судебные исполнители?
Сегодня 09:00
Два роки реформ: у Києві відбувся Форум для журналістів
Вчера 15:03
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают снижаться (итоги недели)
Вчера 12:41
У Сумах половина депутатів міської ради не веде особистий прийом
12.06.2021 09:23
На Сумщині проведуть всеукраїнське дослідження щодо поширеності COVID-19
11.06.2021 15:51
Вступ-2021: відеороз’яснення для вступників та їхніх батьків
11.06.2021 11:24
Правила поведінки на воді: як убезпечити себе на відпочинку
08.06.2021 16:19
Дайте мозку відпочити — вимкніть гаджети ®
08.06.2021 13:02
Цифровий планетарій Atmasfera 360 запрошує у фантастичні подорожі
07.06.2021 16:31
У партії «Слуга Народу» відповіли на критику законопроєкту про олігархів
07.06.2021 15:05
Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?
07.06.2021 13:43
На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)
07.06.2021 13:34
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.