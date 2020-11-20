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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 20:55282

В Сумах маршрутка подрезала легковушку и поехала дальше

О ДТП сообщила в Фейсбуке сумчанка Елена Драчук.

«Увага! Шукаємо свідків ДТП приблизно о 19:05!!!Під час здійснення повороту з вулиці Харківська на проспект М.Лушпи водій «маршрутки» білого кьолору (на жаль, ні номер маршруту, ні номерний знак машини не вдалося розгледіти, дуже вже швидко він пролетів) вирішив обігнати наше авто з правого боку, відповідно вдарив праве крило та не зупиняючись залишив місце автопригоди!!! Звертаюсь до свідомих громадян, якщо ви бачили момент аварії (або знаходились в салоні «маршрутки», або були поруч і можете надати якусь інформацію), будь ласка, напишіть в особисті повідомлення!!!», - написала она.

Право ДТП с маршруткой
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