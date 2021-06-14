В Шостке вакцинировали от коронавируса чиновников райгосадминистрации

14 июня коллектив Шосткинской районной государственной администрации во главе с главой РГА Оксаной Тарасюк и ее первым заместителем Виктором Губенко поддержали всеукраинскую кампанию вакцинации и сделали прививки от COVID-19. Вакцинируют госслужащих организовано, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.
«Мы охотно включились в процесс вакцинации, ведь убеждены, что только таким образом можно преодолеть пандемию коронавируса и как можно быстрее вернуться к привычной жизни, без карантинов и локдаунов. Своим примером хотим показать, что вакцина безопасна и эффективна. Призываем людей, которые не хотят тяжело болеть и заражать окружающих, привиться от COVID-19», - отметила глава Шосткинской райгосадминистрации Оксана Тарасюк.
Такое предложение высказал мэр Сум Александр Лысенко во время аппаратного совещания 14 июня....
По состоянию на 9 июня в области сделано всего 44931 прививок, привилось 40126 человек, в том числе 4805 пациентов -...
Лица, которых прививали двумя дозами вакцины против COVID-19, при необходимости могут получить свидетельство о вакцинации для выезда за границу....
Об этом сегодня, 7 июня, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко....
Как сообщила заместитель начальника областного управления здравоохранения Галина Хомета, те, кто записался на вакцинацию против COVID-19 через приложение «Дія», уже...