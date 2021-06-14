В Шостке вакцинировали от коронавируса чиновников райгосадминистрации В рамках третьего этапа вакцинации от коронавирусной инфекции в Шосткинском районе прививают работников органов государственной власти и местного самоуправления.

14 июня коллектив Шосткинской районной государственной администрации во главе с главой РГА Оксаной Тарасюк и ее первым заместителем Виктором Губенко поддержали всеукраинскую кампанию вакцинации и сделали прививки от COVID-19. Вакцинируют госслужащих организовано, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

«Мы охотно включились в процесс вакцинации, ведь убеждены, что только таким образом можно преодолеть пандемию коронавируса и как можно быстрее вернуться к привычной жизни, без карантинов и локдаунов. Своим примером хотим показать, что вакцина безопасна и эффективна. Призываем людей, которые не хотят тяжело болеть и заражать окружающих, привиться от COVID-19», - отметила глава Шосткинской райгосадминистрации Оксана Тарасюк.