В Сумах нерадивая мать бросила 1,5-годовалого ребенка самого в квартире Телефонный звонок помог выявить факт невыполнения женщиной обязанностей по воспитанию ребенка.

Телефонный звонок на линию 102 поступил около полудня в субботу. Заявительница сообщила о том, что в одном из домов на улице Марко Вовчок ее родственница утром закрыла своего полуторагодовалого ребенка в квартире и до сих пор не вернулась.

Позвонив заявительнице, патрульные выяснили, что мать девочки злоупотребляет алкогольными напитками. А оставлять маленького ребенка одного дома для нее - привычное дело. Также она сообщила, что ее старшего сына социальные службы уже изъяли, ведь женщина не обеспечивала его надлежащий уход и не выполняла своих родительских обязанностей.