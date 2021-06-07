В Конотопе прошел первый тур чемпионата Украины по хоккею на роликах 12-13 июня в Заводском под Конотопом прошли игры первого тура чемпионата Украины по хоккею на роликовых коньках.

В первом туре приняли участие 5 команд, две из которых представляли Сумщину – «Феникс» из Поповки и «Глухов». Результаты игр 12.06 «Глухов» - «Феникс» 0:7 «Тельбин» Киев – «Сторм Чейсерз» Харьков 1:1 «Сириус» Киев - Глухов 4:2 «Сторм Чейсерз» - «Феникс» 10:1 «Сириус» - «Тельбин» 0:16 13.06 «Глухов» - «Сторм Чейсерз» 1:12 «Сириус» - «Феникс» 0:6 «Глухов» - «Тельбин» 0:9 «Сторм Чейсерз» - «Сириус» - перенесено на 3.07 «Феникс» - «Тельбин» - перенесено на 3.07 Последние два матча были перенесены из-за ливня, который обрушился на Конотоп. После двух игровых дней турнирная таблица выглядит следующим образом: «Тельбин» - 5 очков «Сторм Чейсерз» - 5 очков «Феникс» - 4 очка «Сириус» - 2 очка «Глухов» - 0 очков Следующий тур пройдет в начале июля в Запорожье. Третий тур в сентябре тоже пройдет в Конотопе.