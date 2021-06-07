В Конотопе прошел первый тур чемпионата Украины по хоккею на роликах

В первом туре приняли участие 5 команд, две из которых представляли Сумщину – «Феникс» из Поповки и «Глухов».
Результаты игр
12.06
«Глухов» - «Феникс» 0:7
«Тельбин» Киев – «Сторм Чейсерз» Харьков 1:1
«Сириус» Киев - Глухов 4:2
«Сторм Чейсерз» - «Феникс» 10:1
«Сириус» - «Тельбин» 0:16
13.06
«Глухов» - «Сторм Чейсерз» 1:12
«Сириус» - «Феникс» 0:6
«Глухов» - «Тельбин» 0:9
«Сторм Чейсерз» - «Сириус» - перенесено на 3.07
«Феникс» - «Тельбин» - перенесено на 3.07
Последние два матча были перенесены из-за ливня, который обрушился на Конотоп.
После двух игровых дней турнирная таблица выглядит следующим образом:
«Тельбин» - 5 очков
«Сторм Чейсерз» - 5 очков
«Феникс» - 4 очка
«Сириус» - 2 очка
«Глухов» - 0 очков
Следующий тур пройдет в начале июля в Запорожье. Третий тур в сентябре тоже пройдет в Конотопе.