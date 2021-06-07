В Ахтырке вакцинировались от COVID-19 глава и работники райгосадминистрации

«В райгосадминистрации такая специфика работы, приходится ежедневно контактировать с большим количеством людей, поэтому не хочется подвергать опасности ни их, ни себя. Также мы понимаем, что невозможно побороть COVID-19 только средствами защиты и карантина. Вакцинация - это реальная возможность ускорить возвращение к нормальной жизни», - прокомментировал глава райгосадминистрации.
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