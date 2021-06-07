Сумах поліція затримала чоловіка, який обікрав чужий автомобіль Лише декілька хвилин знадобилося патрульним поліцейським аби розшукати та затримати зловмисника, який обікрав чуже авто.

Повернувшись до транспортного засобу, який залишив на стоянці, сумчанин побачив, як двоє чоловіків нишпорять в його автомобілі. Помітивши власника авто, зловмисники кинулись навтьоки, прихопивши з собою його гроші, портмоне з документами та банківськими картками.

Власник авто не розгубився та відразу зателефонував на спеціальну лінію поліції «102». Він описав зовнішність зловмисників і вже за декілька хвилин одного із зловмисників затримали працівники Управління патрульної поліції. Ним виявився 40-річний раніше судимий житель обласного центру.

Наразі працівниками Сумського районного управління поліції його затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вже повідомлено про підозру.

За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». Вживаються заходи з метою затримання співучасника злочину. Слідство триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області