Сумах поліція затримала чоловіка, який обікрав чужий автомобіль

Повернувшись до транспортного засобу, який залишив на стоянці, сумчанин побачив, як двоє чоловіків нишпорять в його автомобілі. Помітивши власника авто, зловмисники кинулись навтьоки, прихопивши з собою його гроші, портмоне з документами та банківськими картками.
Власник авто не розгубився та відразу зателефонував на спеціальну лінію поліції «102». Він описав зовнішність зловмисників і вже за декілька хвилин одного із зловмисників затримали працівники Управління патрульної поліції. Ним виявився 40-річний раніше судимий житель обласного центру.
Наразі працівниками Сумського районного управління поліції його затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вже повідомлено про підозру.
За даним фактом у поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України «Грабіж». Вживаються заходи з метою затримання співучасника злочину. Слідство триває.
Відділ комунікації поліції Сумської області