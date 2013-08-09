Воспитанницы сумского футбола сыграют на чемпионате Европы по пляжному футболу 17 июня в Португалии стартует чемпионат Европы по пляжному футболу среди женщин.

Женская сборная Украины 14 июня отправляется на Чемпионат Европы среди женских команд. В составе сине-желтых две воспитанницы сумского футбола Юлия Дехтяр и Юлия Шевченко.

Сборная Украины, которая дебютирует на таком высоком уровне, встретится в группе со Швейцарией, Нидерландами и Испанией. В другой группе и грают Россия, Чехия и Англия.